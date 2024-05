BC do Japão aumentará juros se a inflação atingir a previsão, diz presidente

(Arruma título para esclarecer que trata-se do BC do Japão)

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central aumentará as taxas de juros se a tendência da inflação acelerar de acordo com as projeções atuais do banco.

"Se a inflação ultrapassar nossas projeções ou se os riscos de alta se tornarem elevados, será apropriado que ajustemos as taxas de juros mais cedo", disse Ueda em um discurso.

"Por outro lado, se a inflação ficar abaixo do esperado ou os riscos de queda aumentarem, devemos manter as atuais condições financeiras acomodatícias por um período mais longo", disse ele.

(Reportagem de Leika Kihara)