Banco do Japão emite alerta mais forte sobre impacto do iene na política monetária

Por Leika Kihara e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão poderá adotar medidas de política monetária se as perdas do iene afetarem os preços de forma significativa, disse seu presidente, Kazuo Ueda, nesta quarta-feira, oferecendo a mais forte sugestão até o momento de que as quedas implacáveis da moeda poderão desencadear outro aumento da taxa de juros.

Ueda também disse que o banco central (conhecido como BOJ) poderia aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado se a inflação ultrapassar suas previsões ou se os riscos para as perspectivas de preços aumentarem.

Nesta quarta-feira, o Ministro das Finanças do país, Shunichi Suzuki, expressou "forte preocupação" com o impacto negativo de um iene fraco, como o aumento dos custos de importação, e reiterou a disposição de Tóquio de intervir no mercado para sustentar a moeda.

As falas, que se seguiram a uma reunião entre Ueda e o primeiro-ministro Fumio Kishida na terça-feira, ressaltam a determinação do governo e do banco central de cooperar para manter sob controle as quedas prejudiciais do iene.

"Precisamos estar atentos ao risco de que o impacto da volatilidade da moeda sobre a inflação esteja se tornando maior do que no passado", uma vez que as empresas já estão se tornando mais dispostas a aumentar os preços e os salários, disse Ueda ao Parlamento nesta quarta-feira.

"Os movimentos da taxa de câmbio podem ter um grande impacto sobre a economia e os preços, portanto, há uma chance de precisarmos responder com a política monetária", disse ele.

Os comentários foram comparados aos que Ueda fez após a reunião de política monetária do BOJ em 26 de abril, quando ele disse que as recentes quedas do iene não tiveram um impacto imediato sobre a tendência da inflação.