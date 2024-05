Ucrânia atinge depósito de petróleo em cidade controlada pela Rússia, diz líder local

(Reuters) - Forças ucranianas atacaram na noite desta terça-feira um depósito de armazenamento de petróleo e provocaram um grande incêndio, ferindo cinco pessoas nos arredores da cidade controlada pela Rússia de Luhansk, no leste da Ucrânia, disse o líder da região.

"Tarde da noite, o inimigo fez um ataque à pacífica cidade de Luhansk, bombardeando um depósito de armazenamento de petróleo na periferia da cidade", escreveu no Telegram Leonid Pasechnik, chefe da República Popular de Luhansk, indicado pela Rússia.

Mais tarde, ele informou que cinco funcionários do depósito foram levados ao hospital. Todas as unidades da divisão local do Ministério de Emergências da Rússia foram mobilizadas para apagar o fogo e manter seguros os edifícios próximos.

Pasechnik sugeriu, sem fornecer qualquer evidência, que o ataque havia sido realizado por um ATACM (Sistema de Mísseis Táticos do Exército) fornecido pelos EUA.

Não houve declaração oficial ucraniana sobre o incidente.

Um vídeo publicado em sites de blogueiros de guerra russos e ucranianos mostrou um grande incêndio a certa distância de prédios de apartamentos.

Blogueiros de guerra ucranianos relataram o ataque, um deles sugerindo que teria sido realizado por um míssil.

Os combatentes separatistas apoiados e financiados pela Rússia assumiram o controle de grandes partes das regiões de Luhansk e Donetsk no leste da Ucrânia em 2014, após Moscou anexar a Crimeia.

Pasechnik tornou-se chefe da região separatista antes de Moscou lançar sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Rússia anexou ambas as regiões -- assim como as regiões de Zaporizhzhia e Kherson -- embora não tenha controle total de nenhuma delas.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar; edição de Franklin Paul e Stephen Coates)