Senador do PL pede 'perdão' por ir a show da Madonna em Copacabana

O senador Jorge Seif (PL-SC) se desculpou no Senado após ter ido ao show da Madonna em Copacabana (RJ) no último sábado (4).

O que ele disse

Seif afirmou ter decepcionado o eleitorado ao ir para o show. "Quando somos eleitos, nós representamos parte da nossa população, representamos valores, representamos bandeiras e temos posições. No último sábado, decepcionei meu eleitorado. Fui a um show, que não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo".

Ele citou a Bíblia para "pedir perdão". "Quando decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, precisamos fazer algo ensinado na Bíblia Sagrada: pedir perdão. De forma nenhuma estava ali desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina [...] Quero pedir perdão para o povo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul", disse.