Lucro da Telefônica Brasil sobe 7,3% no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, teve alta de 7,3% em seu lucro líquido do primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2023, mostrou balanço da companhia divulgado nesta terça-feira.

O lucro líquido da operadora de telecomunicações, controlada pela espanhola Telefónica, somou 896 milhões de reais no trimestre encerrado em março. Analistas esperavam, em média, lucro de 1,03 bilhão de reais, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) apurado foi de 5,28 bilhões de reais no mesmo período, crescimento de 6,8% ano a ano, contra expectativa de analistas de Ebitda de 5,35 bilhões de reais para a empresa.

A receita operacional líquida da Telefônica Brasil no trimestre subiu 6,5%, para 13,55 bilhões de reais, com crescimento ano a ano de 9,3% na linha de serviços móveis, que responde pela maior parcela da receita da empresa.

A receita líquida móvel, que inclui a receita de aparelhos e eletrônicos, somou 9,58 bilhões de reais nos três meses encerrados em março, alta de 8,7% ano a ano, com o pós-pago crescendo 11,4% e o pré-pago praticamente estável na base anual.

A base de clientes da companhia atingiu 113 milhões de acessos no final do primeiro trimestre, com acessos móveis representando a maior parte deles (100 milhões).

