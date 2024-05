Frente fria vai derrubar temperatura no RS; estado tem 159 mil desalojados

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou nesta terça-feira (7) que uma frente fria se deslocará por todo o estado a partir de quarta-feira (8) e provocará temporais generalizados em todas as regiões. O estado já tem 159.036 mil pessoas desalojadas e ao menos 95 mortos em razão dos temporais.

O que aconteceu

A sala de situação do governo do RS, que faz as análises meteorológicas, prevê uma frente fria na quarta-feira (8). A gestão estadual alertou para o risco de descargas elétricas, queda de granizo e ventos fortes — com rajadas que podem chegar a até 100 km/h. À noite, a temperatura irá cair. Uma precipitação mais intensa seguirá no sul do estado.

"À noite, as temperaturas devem despencar, então, muita gente que está desabrigada, eventualmente até na água ainda, isso é uma preocupação nossa para que a gente possa ter essas pessoas protegidas. As temperaturas vão despencar já na noite de amanhã (8)", disse Leite.

Na quinta-feira (9), o ar frio avança, diminuindo a temperatura no estado. A previsão indica mínimas de 5°C e 11°C no centro-sul, região dos município de Arroio dos Ratos e Charqueadas, que foram muito afetados pelas chuvas. Ainda chove forte no sul gaúcho na quinta. "Será um momento difícil", afirmou o governador.

A previsão para a quinta-feira (9) é de mínima 16ºC e máxima 20°C em Porto Alegre, com 47% de chance de chuva. Já em Eldorado do Sul, o dia será com mínima de 16ºC e máxima de 21ºC — com probabilidade de 44% de chover. Em São Leopoldo, a temperatura deve variar entre 15ºC e 20ºC, com 59% de probabilidade de precipitação. Os dados são da Climatempo.

Projeção aponta que haverá chuvas muito fortes na metade norte do estado, com incidência nos rios que já estão elevados, entre sexta-feira (10) e domingo (12).

Faço desde já um apelo: tem cidades que estarão com pessoas voltando, fazendo buscas ou visitando os lugares que foram atingidos, vamos precisar que as pessoas tenham um pouco de paciência e evitem essas localidades. Não será hora de voltar para casa, não será hora de estar nos lugares que foram atingidos. A projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações nessas regiões que já foram atingidas. (...) É um momento de grandes dificuldades.

Eduardo Leite, governador

A Defesa Civil informou que subiu para 95 o número de mortos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Autoridades ainda investigam quatro mortes que podem estar relacionadas aos temporais. São 131 desaparecidos e 372 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Dos 497 municípios gaúchos, 401 já sofreram alguma consequência dos temporais.

Ao todo, 1.443.950 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos ficaram 159.036 mil desalojadas e 48.799 mil estão em abrigos.

RS tem 454 mil sem luz e mais de 600 mil sem água

Há 233.600 mil clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. O número representa 7,6% do total de clientes. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora.

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidas pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento, 221.326 mil clientes sem energia (que representa 12,3% do total).

São 606.744 de clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.

Rodovias também foram afetadas. Nesta terça (7), 91 trechos em 40 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais, entre estradas e pontes, segundo a atualização das 18h, realizada pela Defesa Civil.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril.

Governador pede envio de mais agentes da Força Nacional

Governador pediu ao Ministério da Justiça o envio de mais 400 agentes da Força Nacional para atuar no Rio Grande do Sul. Leite também pediu o envio de mais 120 viaturas. Ele afirmou que, para agilizar o processo, já começou a entrar em contato com os governadores sobre o envio dos agentes.

O governador afirmou que publicou edital nesta terça para o "Programa Mais Efetivo". O objetivo é convocar 1 mil policiais da reserva.

Eduardo Leite disse que entrou em contato com a bancada gaúcha na Câmara e Senado sobre as demandas do estado. O governo também enviará proposições legislativas para o Congresso.

Leite ainda voltou a falar sobre a dívida do RS com a União. "Não adianta disponibilizar recursos para o estado, se não houver arcabouço legislativo que tire a pressão do orçamento, de compromissos como a dívida. [...] Outras obrigações que o estado tem que precisarão ter um momento de suspensão para dar fôlego financeiro".