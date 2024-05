Ribeirão Preto movimenta R$ 273,2 milhões nos seis dias da Agrishow

São Paulo, 6 - A Agrishow, feira de tecnologia agrícola que se encerrou na sexta-feira, 3, em Ribeirão Preto (SP), movimentou R$ 273,2 milhões no município, considerando-se gastos com hospedagem, transporte, alimentação, compras e entretenimento, informou o Centro de Inteligência de Economia do Turismo (Ciet), da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP). "O valor não inclui o impacto com os gastos de eventos, patrocínio e mídia", ressalta a nota.O Ciet apurou também que o gasto médio por visitante da feira no período foi de R$ 935, sendo que a maioria dos visitantes é do sexo masculino (67%), com curso superior completo (63,2%) e renda média mensal de R$ 11 mil. Já os moradores de Ribeirão Preto gastaram R$ 251, em média.Já os principais motivos que levaram os turistas à Agrishow 2024 foram o interesse pelo evento (33%); a oportunidade de fazer novos relacionamentos (18,4%) e conhecer as novas tecnologias agrícolas (17,6%). A nota de satisfação do visitante foi elevada (79), com destaque para a programação e hospitalidade.