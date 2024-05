Nível atual dos juros esfriará demanda nos EUA, diz Barkin, do Fed

Por Howard Schneider

COLUMBIA, CAROLINA DO SUL (Reuters) - O nível atual da taxa básica de juros do Federal Reserve deve desacelerar a economia dos Estados Unidos o suficiente para que a inflação retorne à meta de 2%, com a força do mercado de trabalho dando às autoridades tempo para esperar, disse nesta segunda-feira o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin.

"Estou otimista de que o nível restritivo dos juros de hoje pode aliviar a demanda a fim de trazer a inflação de volta à nossa meta", disse Barkin em comentários para o Rotary Club de Columbia, na Carolina do Sul.

Barkin afirmou ainda que, embora os dados de inflação até agora neste ano tenham sido "decepcionantes", ele não vê um superaquecimento da economia norte-americana.

Após uma queda constante no ano passado, dados recentes sobre a inflação subiram. Embora o crescimento do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre tenha sido de 1,6%, Barkin disse que as medidas de demanda subjacente cresceram "fortemente" 3,1%.

Com relação aos dados recentes sobre a alta dos preços, em particular, disse Barkin, o desafio é saber se os formuladores de política monetária devem "receber mais sinais dos últimos três meses, ou dos sete anteriores", quando a economia parecia estar progredindo de forma constante de volta à meta de inflação do Fed.

O "choque de dados", disse ele, fortalece o argumento para que se espere para ter certeza de que a inflação retomará um declínio constante.

"A economia está se movendo em direção a um melhor equilíbrio, mas ninguém quer que a inflação volte a aparecer. Dissemos que queremos ganhar mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à nossa meta de 2%. E, com um mercado de trabalho forte, temos tempo para ganhar essa confiança", disse Barkin.