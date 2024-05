Hamas aceita proposta de trégua com Israel

SÃO PAULO, 6 MAI (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas divulgou um comunicado nesta segunda-feira (6) afirmando ter aceitado uma proposta de cessar-fogo em Gaza, após negociações com Israel mediadas por Catar e Egito.

"Ismail Haniya, chefe do aparato político do movimento Hamas, teve uma ligação telefônica com o primeiro-ministro do Catar, xeique Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e com o ministro da Inteligência do Egito, senhor Abbas Kamel, e informou-os da aprovação de sua proposta para um acordo de cessar-fogo", disse o grupo, em comunicado. (ANSA).

