SP, RJ, MS e mais 4 estados têm alerta para onda de calor até quinta

Do UOL, em São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de onda de calor para sete estados brasileiros até a próxima quinta-feira (9).

O que aconteceu

O alerta está classificado como de "grande perigo". Isso significa que as temperaturas devem chegar a 5º C acima da média durante mais do que cinco dias. O alerta vermelho foi emitido na manhã desta segunda-feira (6) e vale até a tarde da próxima quinta-feira (9).

As regiões afetadas incluem a maior parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O alerta não abrange o litoral paulista e uma pequena faixa ao norte do RJ.

Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná também serão afetados. A onda de calor passa pelo sul goiano e pelo sul mato-grossense, incluindo a capital de MT, Cuiabá. Em Minas Gerais, o alerta vale para o Triângulo Mineiro, centro, oeste e sul do estado, além da Zona da Mata e da região metropolitana de Belo Horizonte. O aviso também inclui norte, centro e oeste do Paraná.