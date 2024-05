Sinner desiste de disputar Masters 1000 de Roma devido a lesão no quadril

O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, desistiu de disputar o Masters 1000 de Roma (6 a 19 de maio) devido a uma lesão no quadril direito que o forçou a abandonar o torneio de Madri, anunciou o tenista neste sábado em sua conta no X.

"Não é fácil escrever esta mensagem, mas depois de ter falado novamente com os médicos e especialistas sobre os meus problemas no quadril, devo anunciar que infelizmente não poderei jogar em Roma", explicou o vencedor do Aberto da Austrália de 2024.

"Obviamente estou muito triste por não ter me recuperado a tempo. Este torneio é um dos meus favoritos no circuito. Queria muito voltar e jogar em casa diante do público italiano", prosseguiu Sinner.

Faltando três semanas para Roland Garros, segundo torneio de Grand Slam do ano (de 26 de maio a 9 de junho), Sinner, de 22 anos, prefere não correr riscos forçando seu retorno.

"Vou trabalhar com minha equipe e com os médicos para estar pronto para Roland Garros", concluiu.

Segundo a imprensa italiana, Sinner voltou a fazer exames em Mônaco, onde reside, e os médicos recomendaram uma pausa de quinze dias.

O jovem tenista conquistou seu primeiro Grand Slam no Aberto da Austrália de 2024 e depois venceu em Rotterdam e Miami, elevando para treze seu número de títulos no circuito. No Masters 1000 de Monte Carlo, em meados de abril, foi eliminado nas semifinais pelo grego Stefanos Tsitsipas, em sua estreia nesta temporada no saibro.

Esta semana Sinner chegou às quartas de final do Masters 1000 de Madri, mas teve que anunciar sua desistência na véspera da partida contra o canadense Felix-Auger Aliassime (N.35) devido a problemas no quadril direito.

Antes deste revés, o italiano havia registrado números impressionantes: 28 vitórias e apenas duas derrotas desde o início de 2024.

Além de Sinner, Carlos Alcaraz, que continua com um desconforto no antebraço direito, tampouco estará em Roma, onde o número 1 mundial Novak Djokovic deverá retornar.

O outro grande objetivo dos maiores tenistas do mundo são os Jogos Olímpicos de Paris-2024, que serão realizados nas quadras de saibro de Roland Garros.

Porém, esta não é a melhor superfície para Sinner, que só tem um título no saibro (Umag em 2022). Seu melhor resultado em Roma são as quartas de final em 2022, enquanto na temporada passada foi eliminado nas oitavas.

