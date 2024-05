Milhares de pessoas protestam contra lei de 'influência estrangeira' na Geórgia

Milhares de pessoas se manifestaram novamente na tarde desta quinta-feira (2) na Geórgia contra um polêmico projeto de lei de "influência estrangeira", segundo um jornalista da AFP.

Diferentemente dos dias anteriores, o protesto ocorreu em dois locais diferentes: em frente ao Parlamento, ponto tradicional de manifestações, e na Praça dos Heróis, onde está erguido um monumento aos soldados georgianos mortos.

As mobilizações acontecem desde 9 de abril, quando o governo apresentou o projeto legislativo, que seus críticos argumentam ser inspirado na lei russa dos "agentes estrangeiros" usada para silenciar a dissidência.

O partido no poder, Georgian Dream, tentou aprová-lo no início de 2023, mas não conseguiu devido à mobilização popular.

O projeto voltou à pauta em abril e na quarta-feira obteve sua aprovação em segunda leitura por 83 votos a favor e 23 contra. O governo pretende promulgá-lo em meados de maio.

Na quinta-feira, os manifestantes bloquearam a estrada que leva à praça, entoando "Não à Rússia!" e exibindo faixas com os rostos dos deputados do Georgian Dream, que descreveram como "traidores".

A polícia prendeu diversos militantes e utilizou spray de pimenta.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, instou "as autoridades georgianas a retirarem este projeto de lei e a iniciarem o diálogo, em particular com a sociedade civil e os meios de comunicação".

"Classificar as ONG e os meios de comunicação que recebem financiamento estrangeiro de 'organizações que agem no interesse de uma potência estrangeira' é uma séria ameaça aos direitos à liberdade de expressão e associação", acrescentou.

O texto também foi duramente criticado pela União Europeia, que considera que sua aprovação seria incompatível com as aspirações do país para integrar o bloco.

