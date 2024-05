Plano de saúde para animal de estimação vale a pena? Quanto custa?

Vale a pena ter um plano de saúde para os animais de estimação? O UOL conversou com especialistas para entender se essa é uma opção que vale a pena. Os planos vão de R$ 18,90 a R$ 179,90, dependendo da cobertura. Alguns ainda cobram coparticipação.

Para a médica veterinária Carla Marlon, o plano de saúde pode ajudar os donos de pets com gastos extra e imprevistos.

Os planos de saúde para pets são uma ferramenta valiosa para ajudar os proprietários a lidar com despesas médicas inesperadas. Os animais cobertos por planos de saúde tendem a receber cuidados médicos mais frequentes, completos e oportunos, resultando em diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes

Carla Marlon, médica veterinária

Para o economista e professor da Facamp José Ruas, hoje, os pets ocupam cada vez mais espaço na vida das famílias e ocupam um espaço importante no orçamento familiar. Segundo ele, a "humanização" de pets é uma tendência global.

Seja pelas mudanças no padrão de natalidade ou ainda pela mudança nas condições de sociabilidade urbana, os pets passam a 'fazer parte da família'. As estratégias de mercado pet, por sua vez, caminham nessa direção, explorando as dimensões de produtos e serviços que agradam humanos. Por essa razão, os gastos com esses produtos e serviços ocupam parcelas cada vez maiores dos orçamentos familiares, especialmente em países ocidentais. Assim, mais pesadas nos orçamentos, passam também a ocupar um espaço importante no planejamento financeiro destas famílias.

José Ruas, economista e professor da Facamp

O que avaliar antes de fechar um plano para o pet

É preciso avaliar o que cada plano oferece. Considere a cobertura oferecida — consultas, exames, tratamentos e cirurgias — os custos mensais, as taxas de franquia e co-pagamentos, a rede de veterinários credenciados e o acesso a cuidados de emergência.

Como qualquer outro seguro, o seguro de pet é uma proteção para casos extremos. Além de conhecer melhor a raça do animal e seus problemas de saúde mais comuns, o contratante de planos de seguro deve ficar atento a carências e número máximo de atendimentos. Além disso, vale observar as limitações e exclusões de cobertura e as avaliações de clientes e a reputação da empresa.

Observar onde o plano é aceito. É importante avaliar a cobertura geográfica e clínicas conveniadas, se informando antecipadamente sobre a qualidade dos serviços oferecidos.

Benefícios dos planos de saúde para pets

De acordo com Carla Marlon, médica veterinária, existe uma lista de cuidados de saúde mais comuns para cães e gatos, que pode estar inclusa de alguma forma nos planos de saúde. São eles:

Consultas veterinárias regulares: assim como os humanos, os animais de estimação se beneficiam de check-ups regulares para monitorar sua saúde e detectar problemas precocemente. "Estudos mostram que animais submetidos a exames veterinários preventivos têm maior expectativa e melhor qualidade de vida", afirma

Vacinação: a imunização é uma ferramenta crucial na prevenção de doenças infecciosas nos animais de estimação. Vacinas para doenças como raiva, parvovirose e cinomose em cães; e rinotraqueíte, calicivirose e panleucopenia em gatos, têm sido extensivamente estudadas e comprovadas como eficazes na proteção contra essas enfermidades.

Controle de parasitas: a presença de pulgas, carrapatos, vermes e outros parasitas pode comprometer a saúde dos animais. "Programas regulares de controle de parasitas, incluindo o uso de medicamentos preventivos, são eficazes na redução da carga parasitária no animal e no ambiente, e na prevenção de doenças associadas", afirma a médica veterinária.

Alimentação adequada: a nutrição desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar dos animais de estimação. Dietas balanceadas e formuladas especificamente para as necessidades nutricionais de cães e gatos têm sido associadas a uma melhor saúde geral, incluindo melhor imunidade, prevenção de problemas urinários, alérgicos, dentes mais saudáveis e redução de obesidade.

Exercício regular: a atividade física é essencial para a saúde física e mental dos animais. "Animais que recebem exercícios regulares têm menor probabilidade de desenvolver problemas de saúde relacionados à obesidade, como endocrinopatias, doenças cardiorrespiratórias e articulares", conclui.

Higiene dental: a saúde bucal dos pets é frequentemente negligenciada, mas é crucial para sua saúde geral. A escovação regular dos dentes e o uso de produtos específicos para a saúde dental podem reduzir significativamente o risco de doenças periodontais e outras condições bucais como halitose, abcessos e perda de dentes em cães e gatos.

Algumas opções disponíveis no mercado

Petlife

O plano não possui exigências de fidelidade, permitindo que o tutor cuide da saúde do animal de estimação sem compromissos de longo prazo. Há uma política de valor fixo para cães e gatos, sem variação de preço de acordo com raça ou idade. Além disso, oferece descontos progressivos para famílias com mais de um pet. A microchipagem é opcional. O plano possui planos que variam de R$ 18,90 a R$ 174,90 por mês, com coparticipação.

Petlove

A Petlove, conhecida pelo e-commerce de produtos para animais, oferece plano de saúde que cobrem consultas, exames e tratamentos. Os preços variam de R$ 49,90 a R$ 179,90 por mês, sendo que o mais caro inclui acupuntura e fisioterapia animal. Todos os procedimentos possuem coparticipação, segundo o site. A microchipagem do pet, que marca o início das carências do plano, pode ser realizada gratuitamente em qualquer clínica escolhida pelo usuário. O plano usa o número do microchip para acessar o histórico do animal e exige uma coparticipação no final do atendimento. Eles também possuem um programa de assinatura que oferece descontos em produtos e serviços.

Pet Mais Vida

Focada em planos de saúde para cães e gatos, a Pet Mais Vida oferece diferentes níveis de cobertura, incluindo desde atendimento ambulatorial até internações e cirurgias. A PetMais Vida é uma franquia de plano de saúde animal que oferece uma cobertura abrangente sem carência para consultas, incluindo atendimento 24 horas. O plano também cobre uma ampla gama de procedimentos, como cirurgias, anestesias e internações, oferece opções de vacinas e exames. Também tem opção de inclusão de serviços de banho e tosa. Com atendimento em todo o território nacional, o plano permite que o cliente leve seu pet a qualquer clínica e solicite reembolso e não exige coparticipação. Os valores vão de R$ 75 a R$ 130 por mês.