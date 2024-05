Índice Nikkei do Japão cai com ganhos do iene

Por Brigid Riley

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário Nikkei do Japão terminou em baixa pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira, com a súbita valorização do iene e um desempenho misto em Wall Street prejudicando o sentimento.

O Nikkei oscilou dentro e fora do território positivo durante todo o dia, mas terminou o dia com queda de 0,1%, a 38.236,07 pontos.

No entanto, as perdas foram relativamente limitadas, já que os investidores evitaram fazer grandes movimentos antes de o mercado entrar em feriado.

O Federal Reserve atendeu às expectativas do mercado na quarta-feira, mantendo os juros na conclusão de sua reunião de política monetária.

O banco central sinalizou que as recentes leituras decepcionantes de inflação poderiam fazer com que os cortes nos juros demorem a chegar, mas o chair do Fed, Jerome Powell, caracterizou o risco de mais aumentos como "improvável", dando algum consolo aos mercados.

Mas qualquer alívio foi amplamente ofuscado por um aumento no iene, no que os operadores suspeitam ser outra rodada de intervenção de Tóquio após a reunião do Fed.

A forte recuperação da moeda japonesa pesou sobre as ações relacionadas à exportação, como a Toyota Motor, com queda de 0,7%, e a Honda Motor, com recuo de 0,3%, que tendem a se beneficiar de um iene mais fraco.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,50%, a 18.207 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,31%, a 2.683 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,85%, a 20.222 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,13%, a 3.296 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,23%, a 7.587 pontos.