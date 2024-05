Após fortes chuvas, Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública no estado após as fortes chuvas que atingiram diferentes cidades desde 24 de abril.

O que aconteceu

Chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3 — "caracterizados por danos e prejuízos elevados". O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (1º).

O decreto tem um prazo de 180 dias. "A situação de anormalidade declarada em âmbito estadual por este Decreto, não obsta o início ou o prosseguimento da declaração em âmbito local pelos Municípios, que poderão avaliadas e homologadas pelo Estado", diz o texto.

Dez pessoas morreram desde o último sábado (27) no estado gaúcho por causa das chuvas e enchentes. Segundo último boletim da Defesa Civil, mais de mil pessoas estão desabrigadas, 11 feridos e 21 desaparecidos.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta vermelho. De acordo com o órgão, há previsão do volume de chuva total ultrapassar os 100 milímetros no estado já nas próximas horas. O alerta se estende até a manhã de quinta-feira (2).

Os órgãos e as entidades da administração pública estadual, observadas suas competências, prestarão apoio à população nas áreas afetadas em decorrência dos eventos de que trata este Decreto , em articulação com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Trecho do decreto publicado no Diário Oficial

Leite pede para moradores saírem de casa

Governador gravou vídeo pedindo para que moradores do Vale do Taquari, região que abrange 40 municípios, deixem suas casas. Leite afirmou que o rio Taquari deve atingir níveis superior ao das chuvas de setembro.

A Defesa Civil do estado informou que o rio Taquari está ultrapassando sua cota de inundação. "As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança", diz nota.

O presidente Lula visita o estado nesta quinta-feira. "Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não", disse o petista durante ligação com o governador.