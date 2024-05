Filipinas convocam diplomata chinês por ações no Mar do Sul da China

MANILA (Reuters) - As Filipinas convocaram um diplomata chinês nesta quinta-feira para protestar contra o uso de canhões de água por Pequim contra embarcações filipinas em um banco de areia disputado no Mar do Sul da China, descrevendo-o como assédio e "manobras perigosas".

Seu Ministério das Relações Exteriores disse que o vice-chefe da missão foi convocado para ouvir o 20º protesto feito pelas Filipinas contra a China este ano, um dos 153 sob a atual administração, sobre a conduta de sua guarda costeira e embarcações de pesca que Manila afirma serem milícias.

"As Filipinas protestaram contra assédio, força, perseguição e bloqueio, as manobras perigosas, o uso de canhões de água e outras ações agressivas da Guarda Costeira da China e da milícia marítima chinesa", disse o país em um comunicado, pedindo que os barcos deixem as águas imediatamente.

As Filipinas têm acusado a China de elevar as tensões no Mar do Sul da China depois que sua guarda costeira usou canhões de água e danificou duas de suas embarcações quando estavam a caminho do banco de areia de Scarborough na terça-feira para ajudar os pescadores filipinos.

O banco de areia, que foi ocupado pela China por mais de uma década, tem sido um ponto de conflito entre as Filipinas e a China há anos. As tensões aumentaram recentemente, à medida que as Filipinas adotam uma abordagem mais assertiva em áreas disputadas, ao mesmo tempo em que fortalecem as alianças com os Estados Unidos e o Japão.

Uma área de pesca privilegiada usada por vários países e próxima às principais rotas de navegação, o banco de areia fica dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas e é reivindicado pela China, embora nenhum país tenha soberania sobre ele.

A embaixada da China em Manila disse na quarta-feira que o banco de areia sempre foi território da China e pediu às Filipinas que parem com as infrações e provocações e não "desafiem a determinação da China de defender nossa soberania".

A China reivindica a soberania sobre grande parte do Mar do Sul da China, um canal para mais de 3 trilhões de dólares de comércio anual de navios, incluindo partes reivindicadas por Filipinas, Vietnã, Indonésia, Malásia e Brunei.

Um tribunal internacional em 2016 disse que a reivindicação expansiva da China não tinha base legal, uma decisão que Pequim rejeitou.

