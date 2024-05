Dados do BoJ sugerem nova intervenção a favor do iene no mercado cambial

O Japão provavelmente interveio de forma agressiva a favor do iene no mercado cambial pela segunda vez esta semana, segundo cálculo baseado em dados do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) e corretores independentes.

Em projeção diária divulgada nesta quinta-feira, 2, o BoJ disse que os depósitos de bancos comerciais no banco central japonês provavelmente cairão em 4,36 trilhões de ienes, o equivalente a cerca de US$ 28 bilhões, na próxima terça-feira (7) devido a fatores fiscais. O Japão irá celebrar feriados na sexta (3) e na segunda-feira (6). O número se compara a uma queda de cerca de 1 trilhão de ienes estimada por corretores em previsões anteriores.

A diferença de cerca de 3 trilhões de ienes entre a estimativa do BoJ e a de corretores fornece um indício do tamanho de uma suposta nova intervenção cambial que teria ocorrido no fim da tarde de quarta-feira (1º), pelo horário de Brasília, ou nesta quinta, considerando-se o horário de Tóquio. O governo japonês ainda não confirmou se interveio.

No fim da tarde de quarta-feira, a moeda japonesa se recuperou com força, atingindo a máxima em duas semanas e meia de 153,03 ienes por dólar, alimentando rumores sobre intervenção. Às 7h30 (de Brasília), o dólar era negociado a 155,35 ienes. Fonte: Dow Jones Newswires.