RS tem 8 das 10 cidades com maior volume de chuvas no mundo em 24 horas

Oito cidades do Rio Grande do Sul estão entre as 10 com mais volume de chuvas no mundo nas últimas 24 horas, registrou o Ogimet.

O que aconteceu

Soledade, Ibiruba, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Canela, Cruz Alta, Santiago e Santa Maria são os oito municípios do Rio Grande do Sul com destaque de precipitação. O ranking mundial é feito pelo Ogimet, serviço de informação sobre condições meteorológicas, e foi divulgado nesta quinta-feira (2).

A lista é liderada por Fahud, no Omã, com 666,6 mm de chuva. Outro local fora do Brasil também foi listado, a ilha Kosrae, na Micronésia, em nona colocação. O Ogimet calcula índices de precipitação em 6385 estações pelo mundo.

Soledade está em segundo lugar, com 245 mm. Santa Maria aparece em 10º, com 137 mm. Os temporais devem continuar nos próximos dias e outros cidades do estado podem superar os 200 mm, prevê Inmet (Instituto Nacional de Meteologia).

Cidades do Rio Grande do Sul estão entre as que mais chovem no mundo em 24h Imagem: Reprodução / Ogimet

Situação das chuvas

13 mortes já foram confirmadas desde o último sábado (27). 114 municípios foram afetados, com 12 feridos, 5.257 desalojados.

Governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (1º).

Há 21 desaparecidos em cinco cidades: Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1).

Em Putinga, a 210 quilômetros de Porto Alegre, há risco de rompimento de barragem. A prefeitura da cidade informou que em caso de rompimento da barragem Santa Lúcia,que está desativada, 60% da cidade seria afetada. As autoridades monitoram a situação de vazão. A cidade, de 3.747 habitantes, está sem energia elétrica e com oscilação de sinal de telefonia.

Usinas em situação de atenção. As barragens de Monte Claro, Castro Alves estão em estado de atenção. Houve acionamento de sirenes próximas a barragem 14 de Julho, localizada entre Cotiporã, Veranópolis e Bento Gonçalves, para que moradores evacuem a região. A situação por lá é de alerta. "Caso continuem as chuvas, nós podemos ter um risco real de rompimento dessa barragem", pontuou Leite.

Defesa Civil orienta população a se prevenir. ''É importante que a população adote medidas preventivas como permanecer em casa, se puder, evitar atravessar áreas alagadas ou inundadas e procurar prestar auxílio a pessoas vulneráveis (idosos, pessoas doentes ou com dificuldade de mobilidade).''

Fortes chuvas impactam no abastecimento de água. De acordo com a companhia de saneamento do estado, Corsan, 257 mil imóveis em 25 municípios foram afetados pela falta de água.

O sistema de abastecimento de água é comprometido por alagamentos e falta de energia elétrica. Segundo a última atualização, as regiões Central e Nordeste do estado são as mais afetadas.

Aulas foram canceladas no estado. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul comunicou que toda a rede estadual de ensino está com as aulas suspensas no dia 2 e 3 de maio.