Bradesco está com safras de crédito bem controladas, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, destacou nesta quinta-feira o desempenho da carteira de crédito do banco no primeiro trimestre, que cresceu 1,2% ano a ano, revertendo performance negativa nos últimos dois trimestres.

"Nós estamos com as safras super boas, super bem controladas", afirmou, em videoconferência com jornalistas para comentar o resultado dos primeiros meses do ano divulgado mais cedo.

O executivo também acrescentou que todos a performance do banco caminha para dentro da previsão divulgada anteriormente.

(Por Paula Arend Laier)