Bebê de 4 meses que ingeriu vinho na Itália melhora e é extubado

BARI, 2 MAI (ANSA) - O bebê de quatro meses que entrou em coma alcóolico na Itália após ter ingerido vinho por engano apresentou evolução em seu quadro de saúde e foi extubado pelos médicos.

O menino está internado no Hospital Pediátrico Giovanni XXIII, em Bari, e deve sair em breve da UTI.

O caso ocorreu em Francavilla Fontana no início da semana, quando a avó do bebê usou vinho branco em vez de água para preparar uma mamadeira com leite em pó.

Acredita-se que a avó tenha se confundido devido ao fato de o vinho estar em uma garrafa escura. A mãe do menino o levou imediatamente a um hospital de Brindisi, de onde ele foi transferido para o Giovanni XXIII.

A polícia trata o caso como acidente doméstico. (ANSA).

