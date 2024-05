Venda de agenda tem a ver com 'guru do sexo'? O que sabemos do caso Namastê

Quem frequenta regiões boêmias do Rio, São Paulo ou Porto Alegre pode já ter sido abordado por vendedores de cadernos e agendas da marca Namastê, que têm ilustrações coloridas e fazem menção a personalidades inspiradoras, como cantores e cientistas.

A venda, que já ocorre há anos, ganhou repercussão no X (antigo Twitter) depois que algumas pessoas disseram que se tratava de uma "seita" que "vende caderno para financiar suruba".

Qual a relação entre a agenda e as práticas sexuais

O Namastê é um centro de meditação ativa e terapia bioenergética que prega "amor, sexo, meditação, autoconhecimento e muito mais". Isso aparece na bio do Instagram do grupo, que surgiu em 1997.

A sexualidade é um assunto frequente na página do Namastê. "Se você não limpar toda a bagagem de preconceito, medo, dor, frustração e raiva que tem acumulado desde sua infância, tudo isso vai te travar na hora do sexo. A terapia bioenergética e as meditações ativas podem te ajudar muito nisso", diz a legenda de uma foto postada pelo Namastê.

Mesmo com pandemia, reinventamos e recriamos nosso jeito de tocar as pessoas: com terapia e meditação online, lives e curso sobre bioenergética e sexualidade.

Site oficial da Namastê

A venda dos cadernos ajuda a manter uma comunidade ligada ao Namastê. Os vendedores das agendas fazem parte da comunidade autossustentável Osho Rachana, no interior do Rio Grande do Sul. Cerca de 80 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, moram no local em Viamão, segundo as postagens no Instagram.

A gente mora numa comunidade lá em Porto Alegre, e trabalha com meditação e terapia bioenergética. A gente está abrindo um centro aqui em São Paulo,

falou um dos vendedores, ao ser abordado no WhatsApp, após a venda de uma agenda pela rede social

Cadernos e pães também são vendidos pelo grupo. Além do item de papelaria, eles têm uma padaria de fermentação natural em Porto Alegre, onde vendem queijos, itens de horta, cerâmicas, doces e outros produtos. O projeto foi criado na pandemia e fazia entregas em casa.

Ao UOL, uma vendedora falou sobre uma nova escola de meditação que o grupo estaria abrindo na zona sul de São Paulo

Grupo segue 'guru do sexo'

Namastê diz praticar as meditações do Osho, chamado de "guru do sexo", que ficou conhecido por práticas controversas. Eles o definem como "um espírito rebelde e independente", mas a série Wild Wild Country, da Netflix, mostrou a relação dele com seita e abusos. Osho ficou famoso por incentivar a libertação sexual — para ele, o orgasmo seria o "primeiro vislumbre da meditação".

Um dos cadernos vendidos pelo Namastê Imagem: Camila Corsini/UOL

Religião não condenava a riqueza, e isso atraiu a atenção de milionários. O próprio Osho tinha uma coleção de 93 carros Rolls-Royce, que teriam sido doados por discípulos ricos para ajudar na construção de um templo nos Estados Unidos.

As meditações ativas têm um diferencial por trabalharem com movimentos corporais, o que significa que você vai poder se expressar, botar para fora todo esse peso e estresse que carregamos no nosso dia a dia.

Vendedora

Outro vendedor disse ao UOL que, apesar da ligação da comunidade com temas sexuais, as surubas citadas na postagem não passam de boatos. "Há tempos rolam esses boatos", falou. "Não existem as tais surubas."

Nós trabalhamos com terapia bioenergética, que trabalha com muitos aspectos da tua vida, inclusive com sexualidade. E é algo que a gente fala bastante sobre. Achamos muito importante que as pessoas transem mais (...). Mas que transem de um jeito mais saudável, mais natural e mais profundo.

Vendedor do Namastê

O Namastê foi procurada por email e pelo site oficial. A reportagem será atualizada caso haja retorno.