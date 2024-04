Musk busca aprovação para lançar sistema de assistência ao motorista da Tesla na China

Por Daniel Leussink e Liam Mo

PEQUIM (Reuters) - Elon Musk pressionou pela aprovação da China para que a Tesla possa disponibilar no país sistemas avançados de assistência ao motorista em uma viagem a Pequim que terminou nesta segunda-feira, um passo que pode aumentar as receitas da montadora em um momento em que a empresa está sob pressão de rivais chineses.

Musk, presidente-executivo da Tesla, chegou à capital chinesa no domingo, onde se esperava que ele discutisse o lançamento de sistemas Full Self-Driving (FSD) e a permissão para transferir dados para o exterior, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

Suas reuniões incluíram um encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, que elogiou o desenvolvimento da Tesla na China como um exemplo bem-sucedido de cooperação econômica e comercial entre os Estados Unidos e a China, embora a mídia estatal não tenha dito se os dois discutiram o FSD.

Ainda assim, a montadora norte-americana ganhou um importante endosso que coincidiu com sua viagem: uma importante associação automobilística chinesa disse que os carros Model 3 e Y da Tesla estão entre os modelos considerados compatíveis com os requisitos de segurança de dados da China.

Duas fontes distintas também disseram à Reuters que a Tesla havia chegado a um acordo com a Baidu para usar a licença de mapeamento da gigante chinesa da tecnologia para a coleta de dados nas vias públicas da China, o que eles descreveram como um passo fundamental para a introdução dos sistemas FSD no país.

A segurança e a conformidade dos dados estão entre as razões pelas quais a fabricante de veículos elétricos, que lançou a versão mais autônoma de seu software Autopilot há quatro anos, ainda não disponibilizou os sistemas FSD totalmente na China, seu segundo maior mercado global, apesar da demanda dos clientes.

Desde 2021, os órgãos reguladores chineses exigiram que a Tesla armazenasse todos os dados coletados por sua frota chinesa em Xangai, o que impediu a empresa de transferir qualquer dado para os EUA.

Musk está procurando obter aprovação para transferir dados coletados no país para o exterior para treinar algoritmos de suas tecnologias de assistência ao motorista, disse a fonte.

A visita de Musk à China, relatada pela primeira vez pela Reuters, não foi divulgada publicamente e a fonte falou sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar com a imprensa.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a viagem de Musk.

Ainda não está claro quais outras aprovações regulatórias, se houver, a Tesla precisará obter ou quais condições a empresa poderá ter antes de tornar o FSD totalmente disponível na China.

As montadoras e fornecedores chineses rivais, como a XPeng e a Huawei Technologies, têm procurado obter uma vantagem sobre a Tesla lançando softwares semelhantes.