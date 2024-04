Estrutura de casa de eventos desaba e deixa 44 feridos na PB; veja vídeo

A estrutura da casa de eventos Up Garden, no bairro Altiplano, em João Pessoa, desabou durante a realização de uma festa privada na noite de domingo (28), e deixou dezenas de feridos.

O que aconteceu

Estrutura de madeira e telha onde ficava o palco desabou. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o público desesperado e várias pessoas caídas. Pelo menos quatro unidades do Corpo de Bombeiros e sete do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para prestar socorro.

No total, 44 pessoas ficaram feridas. Segundo informações do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, 22 homens e 22 mulheres, com idades entre 17 e 46 anos, ficaram feridos. Desses, pelo menos duas pessoas, de 20 e 42 anos, estavam em estado grave, enquanto outras 35 receberam atendimento e já receberam alta.

No local era realizada uma festa com a presença do cantor Gustavo Sagaiz. No momento em que parte da estrutura cedeu, o artista estava no palco se apresentando. Em postagens nos stories do Instagram, ele disse estar "em choque" com o ocorrido.

Sagaiz afirmou estar bem fisicamente, mas abalado mentalmente. "Ainda estou em choque com o que aconteceu. Posso até estar bem fisicamente, mas mentalmente estou vivendo um pesadelo. Primeiro vamos pensar no pessoal que se feriu. Assim que eu 'tiver' bem, volto aqui", disse.

Cantor cobrou responsabilidade da Up Garden pelo acidente. "Só queria deixar claro, inicialmente, que não foi a estrutura do palco que caiu. A estrutura do palco salvou as vidas que lá estavam. O que caiu foi o teto da casa de show. Todos nós queremos a posição da casa de shows. Minha família e todos meus amigos estavam lá".

O UOL tentou contato com a Up Garden, mas não obteve retorno. O perfil do espaço no Instagram foi desativado.

Corpo de Bombeiros informou que uma perícia vai ser realizada para identificar a causa do desabamento. A reportagem questionou se o local tinha autorização para realizar eventos desse porte e se foi feita vistoria antes do show, mas os bombeiros não responderam.

O UOL também procurou a Polícia Civil da Paraíba. Em caso de resposta, o texto será atualizado.