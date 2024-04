Agrishow começa com fila e expectativa de presença de Tarcísio e Bolsonaro

Ribeirão Preto, 29 - O primeiro dia aberto ao público da Agrishow, considerada a maior feira agrícola da América Latina, já começou com filas na entrada. O motivo da aglomeração é a espera por um ônibus que dá acesso ao complexo de 25 quilômetros onde ocorre o evento. Todos os anos a Agrishow lida com dificuldades de acesso, que incluem desde trânsito para chegar e sair até problemas com estacionamento. Entre o trajeto de ônibus e a entrada, a reportagem levou cerca de 15 minutos.Nesta segunda-feira, é esperada a presença do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador estava confirmado na abertura do evento no domingo, que foi fechada ao público e teve presença expressiva do governo federal. Tarcísio substituiu o compromisso pela ida à manifestação que acontecia simultaneamente em Ribeirão Preto do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que deve visitar a feira nesta segunda. Também deve comparecer o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR).Estavam na cerimônia do domingo o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Familiar, Paulo Teixeira, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.Tarcísio vem à feira para inaugurar o espaço da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, além de entregar títulos rurais do Programa Estadual de Regularização de Terras, tratores subvencionados pelo Estado e poços profundos que ampliam o abastecimento de água no interior paulista.A motociata do domingo também teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e do ex-ministro do Meio Ambientes Ricardo Salles.