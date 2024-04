Milhares protestam em Budapeste e pedem reforma de leis de proteção à infância

Por Boldizsar Gyori

BUDAPESTE (Reuters) - Milhares de pessoas tomaram as ruas do centro de Budapeste nesta sexta-feira para exigir uma reforma nas leis de proteção à criança, em protesto liderado por Péter Magyar, ex-aliado do governo que recentemente lançou um movimento político contra o primeiro-ministro da Hungria.

A multidão de alguns milhares de pessoas portava bandeiras e gritava "Estamos fartos".

Magyar entrou para a cena política húngara em fevereiro, quando o governo do primeiro-ministro, Victor Orbán, recuperava-se de um escândalo de abuso sexual em um orfanato que levou à renúncia da então presidente, Katalin Novak.

"O governo de Orbán não garante as chances básicas para o desenvolvimento apropriado das crianças... Elas não têm chance", afirmou Magyar.

Na esteira do escândalo, o partido da situação, o Fidesz, protocolou um projeto de lei na terça-feira com penas mais duras para o abuso sexual de crianças, incluindo a impossibilidade de obtenção de liberdade condicional.

Em fevereiro, Magyar acusou o governo de corrupção generalizada e de administrar uma máquina de propaganda centralizada, conseguindo mobilizar eleitores insatisfeitos em protestos em massa.

Auxiliares de Orbán rejeitam as acusações, e o recém-montado Gabinete de Proteção da Soberania lançou uma investigação sobre suspeitas de financiamento estrangeiro à atividade política do opositor.

Ativistas de defesa dos direitos humanos, autoridades norte-americanas e europeias criticaram o gabinete e a lei que o estabeleceu.

As eleições europeias e locais deste ano podem ser as mais difíceis dos 14 anos de Orbán como premiê, com uma economia em recessão e o escândalo do abuso afetando sua plataforma de valores familiares, além do político novato ameaçando reverter o status quo.

Mesmo assim, o partido governista Fidesz segue como o mais popular da Hungria.

((Tradução Redação Brasília))

REUTERS MCM