'Sou eu quem tem que marcar gols', lamenta Mbappé após eliminação do PSG

O atacante do PSG, Kylian Mbappé, admitiu nesta terça-feira (7) sua parcela de responsabilidade após a eliminação diante do Borussia Dortmund nas semifinais da Liga dos Campeões, em que mais uma vez o sonho do time francês de conquistar o inédito título foi adiado.

"Nem tudo está perdido, ainda há objetivos a alcançar nesta temporada", reagiu Mbappé ao passar pela zona mista do Parque dos Príncipes, onde sua equipe perdeu por 1 a 0 para o time aurinegro, que já havia vencido pelo mesmo placar na ida, na Alemanha.

O PSG é matematicamente campeão da Ligue 1, mas ainda vai disputar a final da Copa da França contra o Lyon no dia 25 de maio, em Lille.

"Estamos muito decepcionados porque queríamos a classificação, mas na Liga dos Campeões é preciso ser eficiente nas áreas e nisso eles foram melhores do que nós", disse.

"Tentei ajudar ao máximo. Acho que sou o primeiro a ser apontado quando digo que tínhamos que ser eficazes. Sou eu quem tem que marcar gols", insistiu, assumindo o status de estrela da equipe e artilheiro.

Tentando ser positivo, Mbappé destacou que o PSG mostrou que é "capaz de ir longe" na Liga dos Campeões, tendo chegado às semifinais.

"Não houve excesso de confiança. O grupo estava tranquilo. Futebol é isso, não colocamos todos os ingredientes que precisavam ser colocados para chegar à final", disse ele, resignado.

