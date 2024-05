'Qualidade da água em Porto Alegre está garantida', diz diretor do Dmae

A qualidade da água em Porto Alegre está totalmente garantida, afirmou Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) da capital gaúcha, durante entrevista ao UOL News desta terça-feira (7). Inundada, a cidade enfrenta racionamento de água.

Estamos enfrentando uma operação de guerra. Uma catástrofe, uma cheia jamais vista. Não estamos poupando esforços para tentar restabelecer a normalidade na cidade. Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) de Porto Alegre

Das seis [estações], muito em breve quatro vão estar operando. [...] A qualidade da água está totalmente garantida. Mas, claro, as estações de tratamento que estamos operando estão com a operação reduzida, porque a água está vindo com uma turbidez extremamente alta. A água está chegando muito barrenta das partes mais altas do estado. Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) de Porto Alegre

Loss afirmou que o tratamento está mais demorado para garantir a qualidade da água.

Para ter essa garantia da qualidade, estamos operando com um tratamento um pouco maior, mais demorado, mas a água está totalmente potável. Nós, da Dmae, não teríamos a irresponsabilidade de colocar na torneira dos usuários, em meio a essa catástrofe, uma água que não seria potável. Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) de Porto Alegre

Seria um desastre ainda maior. Com certeza as pessoas teriam que ir para os hospitais e nós estamos abastecendo com limitações os hospitais. Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) de Porto Alegre

Cidade sob racionamento de água

Porto Alegre está oficialmente sob racionamento de água desde ontem (6). O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial, restringe o uso da água para consumo essencial. A prefeitura pede que se evite lavar carros, calçadas e fachadas. A orientação também vale para regas de jardins e gramados, além do uso em salões de beleza, clínicas estéticas, academias e banho e tosa de animais.

Das seis estações de tratamento disponíveis, apenas duas estão funcionando, segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta terça (7), a Defesa Civil informou que o abastecimento de água para consumo na cidade voltou. Segundo o órgão, a água da torneira é potável, ainda que saia turva.

Já "o consumo de água de fontes não é recomendado", diz a Defesa Civil, nem depois de filtrada ou fervida. Quem, ainda assim, precisar recorrer às bicas de qualidade duvidosa deve priorizá-las para os "usos menos nobres", como limpeza e descarga de vaso sanitário.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: