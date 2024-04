Maierovitch: Pacheco faz jogo duplo de canalhice ao privilegiar castas

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) faz jogo duplo ao apresentar a chamada PEC do Quinquênio, que oferece um bônus aos salários de carreiras na magistratura e Ministério Público, afirmou o jurista e colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta sexta (26).

Pacheco faz um jogo duplo. Ou seja: uma dupla canalhice. Ele privilegia uma casta ao oferecer o chamado quinquênio e afronta o princípio da igualdade. Quem não é desta casta, não vai receber. O pior, e bem pior, é que com isso se pode ganhar acima do teto. Essa é a emenda do Pacheco 'fura teto'.

Qual é o outro lado da moeda que ele exibe? É um projeto de lei dele contra os altos salários. É uma incongruência. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch alertou para os riscos caso o projeto avance no Congresso Nacional.

Se essa emenda passar, vem o efeito cascata. Aqueles que não forem contemplados invocarão o princípio republicano da paridade e da igualdade e buscarão por isso.

Há uma barreira de sete quinquênios, mas está escrito lá que isso é retroativo. Imaginem a quantidade de dinheiro para essa casta. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

