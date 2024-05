Lucros da Disney caem no trimestre janeiro-março, mas negócios aumentam

Os lucros da Disney foram muito reduzidos no segundo trimestre de seu exercício financeiro (janeiro a março) devido a desvalorizações, mas seu volume de negócios aumentou, segundo um comunicado à imprensa publicado nesta terça-feira (7).

As atividades de streaming do grupo de Burbank (estado da Califórnia) geraram lucro pela primeira vez neste trimestre, depois de vários anos de sucessivas perdas e enormes investimentos.

O lucro líquido do grupo caiu para 216 milhões de dólares (1,095 bilhão de reais) frente aos 1,5 bilhão (7,4 bilhões de reais em valores da época) de dólares no mesmo período de 2023.

Essa diferença ocorre principalmente devido a uma desvalorização dos ativos, ligada à decisão da Disney de fundir sua filial de televisão indiana com sua concorrente Viacom18, dependente do conglomerado Reliance da Índia.

O grupo californiano controla apenas 36,8% desta nova entidade. Esta operação a levou a incorrer a um significativo valor excepcional de 2 bilhões de dólares (10 bilhões de reais).

Relatado por ação e excluindo elementos excepcionais, o indicador de referência do mercado, o lucro líquido foi de 1,21 dólar, acima do 1,12 esperado pelos analistas.

Com base nestes resultados trimestrais, a Disney espera agora um crescimento anual de 25% em seus lucros por ação, excluindo itens excepcionais, em comparação aos 20% obtidos até então.

O elemento de destaque do relatório é a mudança nos resultados com tendência positiva no streaming ou na transmissão online, que atingiram este status pela primeira vez desde o lançamento da plataforma Disney+, em novembro de 2019.

No entanto, o diretor-geral da Disney, Bob Iger, alertou que este segmento voltaria a ter prejuízo durante o trimestre atual, antes de voltar à rentabilidade nos três meses seguintes.

