Lula expressa solidariedade a premiê da Espanha

(ANSA) - BRASÍLIA, 26 APR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, para prestar solidariedade em meio ao inquérito contra sua esposa, Begoña Gómez, que pode levar à renúncia do chefe de governo.

"Conversei hoje [25] com Pedro Sánchez para prestar solidariedade a sua liderança e papel por uma Espanha democrática e cada vez mais justa, próspera e humana. Sua força e papel são importantes para o seu país, para a Europa e para o mundo", comentou o petista nas redes sociais.

Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe), disse que analisa a possibilidade de renunciar após a Justiça abrir um inquérito contra Begoña Gómez por suposta corrupção e tráfico de influência. O caso é fruto de uma denúncia da associação Mãos Limpas, ligada à extrema direita, e o Ministério Público já pediu o arquivamento.

Lula é aliado de Sánchez, com quem se reuniu no mês passado, no Palácio do Planalto. Na última terça (23), o petista defendeu inclusive a criação de uma articulação com o premiê da Espanha e o presidente da França, Emmanuel Macron, para enfrentar o "crescimento da extrema direita a nível internacional". (ANSA).

