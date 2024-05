Ações europeias fecham no maior nível em uma semana; Indra sobe

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias fecharam em seus níveis mais altos em uma semana nesta segunda-feira, com o otimismo de investidores em relação a cortes nas taxas de juros pelos principais bancos centrais globais voltando à tona, enquanto a empresa espanhola de defesa Indra saltou após um forte lucro no primeiro trimestre.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,53%, a 508,22 pontos, com o setor de seguros na liderança dos ganhos, com um avanço de 1,6%. O mercado do Reino Unido está fechado devido a um feriado bancário.

Apoiando o sentimento, as autoridades do Banco Central Europeu (BCE) Philip Lane, Gediminas Simkus e Boris Vujcic disseram separadamente que os dados mais recentes de inflação e crescimento consolidaram sua crença de que a inflação voltará à meta de 2% do banco central até meados do próximo ano.

As ações europeias perderam parte de seu brilho do início do ano devido a incertezas, incluindo a saúde das empresas europeias, as tensões no Oriente Médio e as perspectivas da política monetária do BCE para além de junho.

"A preocupação do BCE é que, se as taxas salariais negociadas continuarem a subir acentuadamente, poderá ser mais difícil manter o risco de inflação sob controle", disseram analistas do Scotiabank em nota.

O STOXX 600 tem alta de cerca de 6% no acumulado do ano, ficando atrás do avanço de mais de 8,1% de seu par de referência nos Estados Unidos, o S&P 500, cuja alta também foi interrompida devido a dúvidas sobre o momento do primeiro corte da taxa de juros do Federal Reserve.

Entre as ações individuais, a Indra subiu 8,8%, depois que a empresa de defesa e tecnologia divulgou um aumento de 40% no lucro líquido do primeiro trimestre, apoiado por encomendas fortes conforme tensões globais estimulam a demanda por defesas aéreas.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,96%, a 18.175,21 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,49%, a 7.996,64 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,06%, a 33.986,90 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,58%, a 10.917,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve variação positiva de 0,06%, a 6.652,71 pontos.((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB CMO