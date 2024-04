Lula defende que brasileiros viajem dentro do país, em vez de irem à Disney

O presidente Lula (PT) defendeu nesta sexta-feira (26) que os brasileiros devem viajar de avião dentro do Brasil, em vez de irem ao exterior.

O que aconteceu

Lula defendeu que o Brasil precisa investir em voos regionais. "Ao invés de a gente querer viajar para conhecer o museu do Louvre, em Paris, ao invés de a gente querer viajar para a Disney, era preciso que o nosso povo conhecesse o Brasil. Era importante que os jovens brasileiros tivessem a preocupação de conhecer os biomas brasileiros", disse. Declaração foi feita durante um evento na fábrica da Embraer em São José dos Campos (SP).

O presidente ressaltou que não há voos de turismo direto para a Amazônia. "As pessoas passam por cima da Amazônia e vão para a Europa e para os Estados Unidos (...) A gente não conhece porque a gente não gosta do Brasil, porque a gente não visita o Brasil, prefere ir para fora", criticou.

O petista defendeu que é preciso mudar o discurso do turismo. "Todo mundo deveria ter o interesse [de conhecer o Brasil]. Tá certo que a gente não tem tanta estrutura, tanta pousada, tanto hotel, e tá certo que a gente não tem voo. Não dá para ir a pé ou a cavalo. Precisa ter um avião".

Lula também falou sobre a importância de sediar eventos internacionais no Brasil como uma vitrine para o turismo local. "São 65 reuniões do mundo inteiro aqui nesse país. Então temos que aproveitar e dizer para essas pessoas o que nós temos. Se eu não abro as portas da minha casa para as pessoas conhecerem, ninguém vai conhecer o que é o Brasil".

Sobre a realização da COP-30 em Belém, o presidente justificou a escolha da cidade. "Parece que todos no mundo são donos da Amazônia, todo mundo fala da Amazônia. Então, agora nós vamos fazer a COP lá, para que a Amazônia fale para o mundo o que ela é, o que ela precisa e como deve ser tratada, porque os países ricos (...) precisam ajudar".

"A gente quer que a Amazônia seja uma fonte de riqueza", disse Lula. Ele defendeu que a região não deve ser um "santuário da humanidade". "A gente quer que a Amazônia possa ser conhecida e visitada. E nós temos que criar condições".

Lula também criticou a qualidade da frota de aviões no país e cobrou melhorias. "Temos de trabalhar para que a Gol volte a comprar avião da Embraer, para que a Latam volte a comprar avião da Embraer, para que o governo volte a comprar os aviões que precisa comprar, para renovar a frota. Está muito ruim a frota de avião. Nós precisamos comprar mais", disse.

Investimento da Azul

A Azul anunciou que investiu R$ 3 bilhões em 13 novas aeronaves 195-E2 da Embraer. Os aviões serão entregues até o fim deste ano. A novidade também foi anunciada durante o evento na fábrica da Embraer.

O presidente da Embraer anunciou o investimento de R$ 2 bilhões neste ano. Segundo ele, isso gerará mais de 900 empregos nas fábricas da companhia no Brasil.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), também defendeu o desenvolvimento da aviação regional. De acordo com ele, a ideia é que aviação faça parte do dia a dia dos brasileiros. "Nós temos um país continental. Para além das capitais e das grandes cidades, existe um enorme número de brasileiros que quer visitar suas famílias, fazer turismo no interior ou no litoral. Se a gente não compreender que o Brasil precisa de mais serviços aéreos, vamos ficar para trás", afirmou.