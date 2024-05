BYD anuncia aumento de garantia para seus modelos eletrificados no Brasil

A BYD decidiu ampliar a garantia para seus veículos no Brasil. A novidade não engloba apenas os modelos novos, mas também os carros que já foram comercializados anteriormente.

As mudanças são para três classes de veículos: carros de passeio 100% elétricos, híbridos e veículos comerciais elétricos e híbridos.

Como funcionará

Carros de passeio 100% elétricos passam a ter garantia de seis anos (em vez de cinco) sem limite de quilometragem. O sistema de alta e baixa tensão da bateria também passam a ter garantia de seis anos.

Outros sistemas também tiveram a garantia aumentada de um para três anos, sem limite de quilometragem, e itens periféricos sobem de três para seis meses, com limite de quilometragem subindo de 5 mil para 10 mil km.

Quanto a híbridos, os carros passam a ter seis anos de garantia sem limite de quilometragem. A garantia da bateria se mantém em oito anos, e sem limite de quilometragem.

Alta e baixa tensão também passam de cinco para seis anos de garantia. Outros sistemas agora têm três anos de garantia sem quilometragem, com itens periféricos subindo de três para seis meses - limite de quilometragem subiu de 5 mil para 10 mil km.

Já veículos comerciais terão sua bateria garantida por oito anos em vez de cinco, com quilometragem subindo de 150 mil para 500 mil. O motor elétrico sobre de dois para seis anos de garantia e de 100 mil para 150 mil km.

Alta tensão e baixa tensão aumentam garantia de dois para cinco anos, com limite de 150 mil km em vez de 100 mil. Outros sistemas terão 60 mil km de garantia em vez de 30 mil, com periféricos tendo garantia aumentada de três para seis meses quilometragem subindo de 5 mil km para 10 mil km.

Garantias novas para veículos de passeio 100% elétricos (em meses):

Veículo: 72 meses

Bateria: 96 meses

Motor elétrico: 96 meses (ou 200 mil km)

Alta tensão: 72 meses

Baixa tensão: 72 meses

Outros sistemas: 36 meses

Periféricos: 6 meses (ou 10 mil km)

Garantias novas para veículos híbridos (em meses):

Veículo: 72 meses

Bateria: 96 meses

Motor elétrico: 96 meses (ou 200 mil km)

Alta tensão: 72 meses

Baixa tensão: 72 meses

Outros sistemas: 36 meses

Periféricos: 6 meses (ou 10 mil km)

Garantias novas para veículos comeciais elétricos e híbridos (em meses):

Veículo: 24 meses (ou 100 mil km)

Bateria: 96 meses (ou 500 mil km)

Motor elétrico: 72 meses (ou 150 mil km)

Alta tensão: 60 meses (ou 150 mil km)

Baixa tensão: 60 meses (ou 150 mil km)

Outros sistemas: 12 meses (ou 60 mil km)

Periféricos: 6 meses (ou 10 mil km)

