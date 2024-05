Enchentes no RS: Morador mostra velocidade do recuo das águas após chuvas

Do UOL, em São Paulo

Um morador de São Leopoldo, município da Grande Porto Alegre, registrou a velocidade do recuo das águas após enchente que deixou mortos, feridos e desaparecidos no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Medição do morador mostrou que água desceu 6,5 centímetros em 7 horas. As imagens, gravadas por Giovani Meireles, foram publicadas nas redes sociais nesta quinta-feira (7).

As imagens, feitas de um andar superior da casa do homem, mostram o telhado vizinho parcialmente coberto pela água. O muro na entrada da casa dele ficou totalmente submerso.

Morador também gravou vizinho ilhado e "checagem" da Defesa Civil. Em parte do vídeo, é possível ver equipes de resgate passando em um barco e perguntando se todos da vizinhança estão bem.

'Maior tragédia que cidade já viveu', diz prefeito. Ao Canal UOL, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), informou que 180 mil pessoas precisaram sair de casa. O município tem de 238 mil habitantes.

Chuvas deixaram pelo menos 90 mortos no Rio Grande do Sul

Municípios gaúchos são atingidos há mais de uma semana pelos impactos de tempestades na região. Além de 90 mortos, o estado contabiliza 132 desaparecidos e 361 feridos.

78% dos municípios gaúchos foram afetados pela chuva. Ao todo, 388 municípios e 1,3 milhão de pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há 155.741 desalojados e 48.147 pessoas alocadas em abrigos.