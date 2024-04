Japão se preocupa com queda do iene enquanto BC mantém juros baixos

Por Satoshi Sugiyama e Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O Japão está preocupado com os efeitos negativos do iene fraco, disse o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, nesta sexta-feira, em um novo alerta aos especuladores conforme a moeda cai ainda mais após a decisão amplamente esperada do banco central de manter os juros.

O Banco do Japão manteve a política monetária após uma reunião de dois dias, desencadeando uma onda de volatilidade no iene, que caiu para abaixo do nível de 156 em relação ao dólar, seu nível mais fraco desde 1990.

As últimas oscilações da moeda ocorreram quando Suzuki, que falou horas antes da decisão do Banco do Japão, repetiu suas advertências recentes contra movimentos especulativos no iene, mantendo os investidores em alerta sobre quando Tóquio poderá intervir nos mercados.

"O iene fraco tem impactos positivos e negativos (sobre a economia)", disse Suzuki em uma coletiva de imprensa, acrescentando que está "mais preocupado com os efeitos negativos no momento".

Suzuki disse que não poderia comentar sobre medidas específicas de câmbio, mas que as autoridades estão observando de perto os movimentos da moeda e permanecem prontas para agir.

Embora um iene fraco aumente as exportações, ele se tornou uma dor de cabeça para as autoridades japonesas já que inflaciona o custo de vida das famílias ao aumentar os preços das importações. O ministro das Finanças disse que as medidas para combater o aumento dos preços são as principais prioridades do governo.

A queda do iene no para mínimas de 34 anos em relação ao dólar foi impulsionada pelos amplos diferenciais de taxas de juros entre os EUA e o Japão.

A queda do iene ganhou novo ímpeto com os sinais de que o Banco do Japão irá aumentar lentamente suas taxas, que estão próximas de zero, e com as expectativas de que o Federal Reserve provavelmente adiará o início de seu ciclo de cortes de juros.