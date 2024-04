Cliente é detido por roubo após sair de concessionária com carro reserva

Um morador do estado norte-americano da Califórnia levou seu carro para reparos na oficina da concessionária Car Pros Kia Hunting Beach.

Enquanto seu carro permanecia na manutenção, o cliente recebeu um veículo reserva, um Kia Sportage. Algum tempo depois, o gerente do local relatou à polícia que o modelo havia sido roubado.

O que aconteceu

Jamie Rodgers, 39 anos, pai de dois filhos, foi parado pela polícia e teve de sair do veículo sob a mira de armas de uma dúzia de policiais.

A polícia havia rastreado o carro até a casa de Rodgers, na cidade de Costa Mesa, e o seguiu até que finalmente aconteceu a abordagem.

Os policiais chegaram a até mesmo usar o alto-falante de uma das viaturas para dizer: "você é considerado armado e perigoso. Faça exatamente o que eu digo ou você poderá levar um tiro".

Entretanto, tudo não teria passado de um engano da concessionária. Rodgers alegou que o funcionário havia perdido o contrato de empréstimo no estabelecimento e não se deu conta. Após receber uma fatura de pedágio, esse funcionário não conseguiu contado com Rodgers e presumiu que o carro tivesse sido roubado.

Agora, Rodgers está processando a concessionária alegando transtorno de estresse pós-traumático desencadeado pela presença da polícia.

