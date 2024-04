Chevron tem lucro no 1º tri com alta na produção de petróleo

Por Sabrina Valle e Mrinalika Roy

(Reuters) - A gigante do petróleo Chevron superou as estimativas para lucro no primeiro trimestre nesta sexta-feira, com volumes de produção mais altos nos Estados Unidos ajudando a compensar preços mais baixos do gás natural e margens mais fracas de combustível.

A segunda maior produtora de petróleo dos EUA registrou lucro de 5,5 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, abaixo do lucro de 6,57 bilhões de dólares, ou 3,46 dólar por ação, do ano anterior. Os resultados superaram o consenso em 2% à medida que aquisições recentes impulsionaram os volumes de petróleo e gás.

A Chevron e Exxon Mobil, que divulgaram resultados do primeiro trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, estão sentindo o impacto de preços fracos de energia e margens de combustíveis que arrefeceram no último ano. Um excesso de gás natural e um inverno mais quente do que o esperado reduziram os preços do gás natural, afetando os lucros.

"A produção nos EUA subiu 35% em relação ao ano anterior, e continuamos cumprindo importantes marcos de projetos", disse o presidente-executivo Mike Wirth em comunicado.

A Chevron disse que os resultados foram sustentados por uma produção mais alta decorrente da aquisição da PDC Energy, Inc e pela forte execução contínua nas bacias de Permiano e Denver-Julesburg (DJ).

A Chevron disse que a produção de petróleo e gás do primeiro trimestre saltou 12%, para 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boepd).

Os lucros provenientes da extração de petróleo e gás foram de 5,24 bilhões de dólares, superior aos 5,16 bilhões do mesmo período no ano anterior. Mas os lucros provenientes da produção de gasolina e produtos químicos caíram acentuadamente, para 783 milhões de dólares, ante 1,8 bilhão um ano antes. O refino sofreu com margens mais fracas e despesas operacionais mais altas, disse a empresa.

A Chevron reportou lucro ajustado de 2,93 dólares por ação para o primeiro trimestre, superando a estimativa de consenso de analistas de 2,87 dólares.

(Reportagem de Sabrina Valle em Houston e Mrinalika Roy em Bengaluru)