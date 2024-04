Centro-Sul processa 15,810 milhões de t de cana na 1ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 26 - A primeira quinzena da safra de cana-de-açúcar 2024/2025 (abril de 2024 a março de 2025) teve moagem de 15,810 milhões de toneladas, alta de 14,11% ante as 13,855 milhões de toneladas processadas no igual período da temporada anterior. As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em relatório quinzenal, divulgado nesta sexta-feira. Nos primeiros 15 dias de abril, 111 unidades iniciaram as atividades, totalizando 171 unidades produtoras operando na região Centro-Sul, contra 166 unidades produtoras em igual período da safra 2023/2024. "A previsão é de que 54 unidades produtoras reiniciem as atividades durante a segunda quinzena de abril, mas esse cronograma de retorno das usinas pode sofrer alterações a depender das condições climáticas de cada região canavieira", disse, em nota, o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues.A Unica relatou que o início da safra 2023/2024 registrou nível semelhante de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) na primeira quinzena de abril, de 107,93 quilo de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 107,97 kg por tonelada na safra 2022/2023, variação negativa de 0,04%.A produção de açúcar na primeira quinzena de abril totalizou 710 mil toneladas, alta de 30,97% quando comparada ao nível de fabricação do igual período da 2023/24, de 542 mil toneladas. Na primeira metade de abril, 840,73 milhões de litros (+7,20%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 693,43 milhões de litros (+39,36%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 147,30 milhões de litros (-48,61%).Do total de etanol na primeira quinzena da safra, 32% foram fabricados a partir do milho, produção de 270,50 milhões de litros neste ano, contra 239,49 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/2024, o que significa aumento de 12,95%.