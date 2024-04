Advogados de vice-ministro da Defesa russo entram com recurso contra prisão preventiva, informa Tass

MOSCOU (Reuters) - Advogados do vice-ministro da Defesa da Rússia, Timur Ivanov, entraram com um recurso contra uma decisão da Justiça de mantê-lo em prisão preventiva antes do julgamento, informou nesta sexta-feira a agência de notícias estatal Tass.

Na quarta-feira, um tribunal do país manteve Ivanov detido por dois meses, acusado de aceitar subornos.

A agência de notícias RIA informou, com base em documentos judiciais, que Sergei Borodin, um associado de Ivanov que também está sob custódia, também estava recorrendo das decisões que o mantêm preso.

Documentos impetrados na corte informam que Alexander Fomin, cofundador de uma construtora chamada Olimpsitistroy, é suspeito de pagar propinas para Ivanov e Borodin.

