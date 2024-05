Aos 85 anos, 'Rainha do Brasil' viraliza dirigindo Porsche e outros carrões

Aos 85 anos, a aposentada Maria Berklian é conhecida no TikTok como "Rainha do Brasil" e "prima de Dom Pedro I" - uma brincadeira, pois ela não tem parentesco com o primeiro imperador do país.

Ela já soma 2,6 milhões de seguidores e mais de 41,7 milhões de curtidas em seus vídeos.

Entre os vídeos com milhões de visualizações estão os que a idosa aparece dirigindo seus carros ou comprando um novo veículo de luxo para a sua coleção.

Em uma das publicações, Maria aparece escolhendo um carro conversível. As opções são um Porsche branco e um Mercedes-Benz vermelho, com preço em torno de R$ 300 mil. Usando seu famoso bordão "Tá barato", a idosa ainda brinca que fez o pagamento no Pix. O vídeo já teve 4,1 milhões de visualizações.

Em outro vídeo, postado em suas redes e já visto por 3,1 milhões de pessoas, a aposentada diz que dirige todos os tipos de carros.

Nas imagens ela aparece com alguns modelos que seriam seus, como um Porsche Cayenne, um Chrysler 300c, um Audi Q3 e um Ford Taurus, dentre outros.

Apesar da brincadeira feita nos vídeos, a paixão de Maria por carros é real, segundo Eduardo Berklian, neto da aposentada e o responsável por cuidar das redes sociais dela.

"Ela tem de uso cotidiano um Porsche Cayenne V8, que usa na cidade, além de Mercedes-Benz S 500, Audi Q7 V8 e Chrysler 300C. Ela tinha um Mercedes conversível, porém vendeu por segurança, já que o carro não era blindado. Os carros de que ela mais gosta são o Porsche e o Mercedes", diz o neto.

Ainda segundo Eduardo, a avó adora veículos com motor V8 e muitas vezes faz questão de dirigi-los

"Ela dirige, pega estrada e vai muito ao sítio em Atibaia [no interior de São Paulo]. Também vai para a casa na praia no litoral de São Paulo dirigindo. Ela é bem independente", acrescenta.

Sucesso veio durante pandemia

Eduardo conta que os vídeos com a avó começaram a ser produzidos de maneira despretensiosa durante a pandemia, em 2020, como forma de entreter a aposentada.

O título "Rainha do Brasil" foi criado por ele e é a maneira com que a família trata a aposentada, já que ela sempre foi muito vaidosa e sempre está usando joias.

O parentesco com Dom Pedro I também é uma brincadeira, segundo o neto.

Os pais de Maria saíram da Armênia em 1920 e se mudaram para São Paulo, cidade onde ela nasceu e formou sua família.

Ao lado do marido, Maria criou uma rede de supermercados e atacadistas, que foi vendida há mais de 30 anos.

Viúva há 26 anos, ela vive com a renda de aluguéis dos imóveis de sua propriedade.

