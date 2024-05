Após divórcio, Belo ostenta com nova Ferrari híbrida de R$ 4,2 milhões

Após sua separação de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo apareceu nas redes sociais mostrando o novo carro que teria comprado.

E não é um carro qualquer: trata-se de uma Ferrari 296 GTB, com preço médio de R$ 4,2 milhões de acordo com a Tabela Fipe.

Como é o carro

Terceiro modelo híbrido da Ferrari, a 296 GTB tem motor biturbo V6 3.0 litros. A unidade a combustão rende 663 cv de potência, ao lado dos 167 cv do motor elétrico.

Desta maneira, a potência combinada chega a 830 cv, com torque máximo de 75,3 kgfm.

Ferrari 296 GTB Imagem: Divulgação

Na aceleração de zero a 100 km/h, o carro leva apenas 2,9 segundos e chega à velocidade máxima de 330 km/h.

Com tração traseira, o câmbio da Ferrari 296 GTB é automático de dupla embreagem.

Ferrari 296 GTB Imagem: Divulgação

Há, ainda, a opção de andar somente com o motor elétrico, que tem uma autonomia de 25 km. Entretanto, desta forma, o carro chega apenas a uma velocidade máxima de 135 km/h.

