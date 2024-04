Wall Street fecha em baixa, derrubada por ações da Meta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (25), arrastada pelas previsões decepcionantes da Meta (Facebook, Instagram), por uma série de resultados mistos e um dado de crescimento americano surpreendentemente fraco.

O Dow Jones caiu 0,98%, para 38.085,73 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,64%, para 15.611,76 unidades, e o índice ampliado S&P 500 cedeu 0,46%, a 5.048,43.

O crescimento da economia americana foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre, um índice anualizado de 1,6%, segundo a primeira estimativa do Departamento de Comércio.

Os analistas também destacaram os dados de inflação incluídos no relatório do Produto Interno Bruto (PIB), que provavelmente manterão as taxas de juros elevadas.

"Tivemos uma recuperação bastante produtiva nos últimos quatro ou cinco meses, e agora entramos em uma fase mais fraca", disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

"A desaceleração da economia não é tão ruim quanto parece à primeira vista", acrescentou.

As ações da Meta, matriz de Facebook e Instagram, derreteram 10,6%, pois a preocupação com o forte gasto previsto em inteligência artificial serviu de contraponto aos bons resultados.

Por sua vez, a Southwest Airlines despencou 7% ao registrar prejuízo de 231 milhões de dólares e anunciar que fechará suas operações em quatro aeroportos. A companhia aérea também rebaixou seu orçamento de capital para 2024 devido às menores entregas previstas de aviões da Boeing.

Entre as demais empresas que divulgaram resultados, a Caterpillar caiu 7% e a IBM, 8,1%. A Ford, por outro lado, subiu 0,7% e a American Airlines, 1,5%.

