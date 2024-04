Wall St cai sob peso de Meta e dados econômicos

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíam nesta quinta-feira, pressionadas pelas ações de crescimento após resultados trimestrais fracos da Meta, enquanto os sinais de inflação persistente diminuíam as expectativas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros em breve.

A Meta despencava 14,7% depois que a empresa controladora do Facebook previu despesas mais altas e uma receita menor do que a esperada.

Empresas de mídia social como Snap e Pinterest recuavam 4,2% e 4,9%, respectivamente.

Outras ações de crescimento também sofriam pressão, com Alphabet, Amazon.com e Microsoft caindo entre 4,3% e 4,5%.

Alphabet, Microsoft e Intel divulgar]ao seus números trimestrais nesta quinta-feira, após o fechamento dos mercados.

Ampliando as perdas, o crescimento econômico dos EUA desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre, mas a aceleração da inflação sugeriu que o Fed não cortará a taxa de juros antes de setembro.

"A economia continua a crescer, mas em um ritmo mais lento e você ainda tem uma inflação persistente, o que significa que o Fed provavelmente não cortará em junho e um grande ponto de interrogação para o restante do ano", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Os dados foram divulgados antes dos números de março do índice PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, na sexta-feira.

Os mercados monetários estão precificando apenas cerca de 36 pontos-base de cortes nos juros pelo Fed este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos observados no início do ano, de acordo com dados do LSEG.

O Dow Jones caía 1,79%, a 37.772,86 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,37%, a 5.002,15 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,62%, a 15.457,94 pontos.