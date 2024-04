Roma retoma jogo contra Udinese e vence com gol de Cristante

ROMA, 25 ABR (ANSA) - A Roma concluiu nesta quinta-feira (25) a sua partida contra a Udinese, que havia sido suspensa pelo mal súbito de Evan Ndicka, com uma vitória por 2 a 1 em Údine.

O gol do importante triunfo giallorosso saiu nos instantes finais do confronto, quando Bryan Cristante aproveitou com sucesso o escanteio cobrado por Paulo Dybala.

O encontro de hoje teve somente 18 minutos, pois o duelo havia sido paralisado aos 72 minutos na semana passada em virtude do zagueiro marfinense ter passado mal no gramado.

O resultado foi muito útil para os giallorossi, pois conseguiram diminuir a diferença em relação ao quarto colocado Bologna para apenas quatro pontos, mesma gordura adquirida em comparação com a Atalanta.

A Udinese, por sua vez, está em 17º e tem 28 pontos, mesma quantidade do Frosinone, que abre a zona o rebaixamento. Além disso, Fabio Cannavaro estreou como técnico dos bianconeri com uma derrota. (ANSA).

