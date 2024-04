Novos tributos sobre consumo incidirão sobre todas as remessas internacionais, diz Appy

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse nesta quinta-feira que, após período de transição, todas as remessas internacionais enviadas ao Brasil pagarão Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS, tributo federal) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, imposto estadual e municipal).

Atualmente, o programa Remessa Conforme do governo concede isenção de tributos federais para compras vindas do exterior com valor de até 50 dólares -- há cobrança de ICMS pelos Estados. Produtos com valores mais altos já pagam todos os tributos atualmente.

De acordo com Appy, mesmo esses itens de baixo valor sofrerão as cobranças estadual e federal após a implementação da reforma tributária sobre o consumo.

Segundo ele, o Imposto de Importação, atualmente zerado para os itens de até 50 dólares, não é impactado pela reforma. O governo, no entanto, avalia elevar esse tributo em meio a pressões de varejistas domésticos, que alegam competição desleal de empresas estrangeiras.

(Por Bernardo Caram)