Honda construirá fábrica de automóveis elétricos e baterias no Canadá por U$ 11 bi

A fabricante japonesa de veículos Honda informou nesta quinta-feira (25) a construção, no Canadá, de sua próxima fábrica de carros elétricos e bateria, com um investimento de US$ 11 bilhões (R$ 56,7 bilhões), a maior na história do país no setor automobilístico.

"A Honda prevê que a produção de veículos elétricos começará em 2028", afirmou o presidente da Honda, Toshihiro Mibe, em uma coletiva de imprensa em Alliston, Ontário (leste), onde a fábrica será construída. Quando entrar em operação, a usina terá uma capacidade de produção de 240.000 veículos por ano.

O grupo japonês estima que o projeto criará 1.000 empregos diretos, que se somarão aos 4.200 funcionários em suas outras duas fábricas em Ontário.

"É um dia histórico, com o maior investimento automobilístico na história do Canadá", declarou o primeiro-ministro, Justin Trudeau, no evento que oficializou o projeto anunciado nesta semana.

O governo canadense incluiu em seu orçamento federal um novo crédito fiscal de 10% para a construção de novas instalações voltadas para a produção de veículos elétricos.

As novidades impulsionam a indústria de automóveis do país, atingido nas últimas décadas pela saída de fábricas para o México, onde o custo de produção é menor.

Localizada em Alliston, próxima a Toronto, esta será a terceira fábrica de baterias para veículos elétricos em Ontário, além das operadas pelos grupos Volkswagen e Stellantis.

O Canadá tem apostado há anos em atrair grandes fabricantes com incentivos fiscais, energia limpa e abundância de minerais raros.

Em 2021, a Honda estabeleceu a meta de que 100% de seus veículos sejam elétricos até 2040.

