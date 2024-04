Freiras nos EUA desafiam Vaticano para manter monastério

NOVA YORK, 25 ABR (ANSA) - Uma comunidade de freiras carmelitas em Arlington, Texas, entrou com um pedido de ordem de restrição na Justiça americana contra a mudança de comando em seu monastério.

A disputa começou há cerca de um ano, quando a religiosa à frente do Monastério Most Holy Trinity, Madre Teresa Agnes Gerlach, foi acusada de violar o voto de castidade ao trocar mensagens obscenas com um padre.

Em abril de 2023, bispo Michael Olson teria começado a investigar o suposto relacionamento, e em junho acusou a religiosa de quebrar o voto de castidade ao enviar mensagens sexualmente explícitas, embora sem consumar o relacionamento com o sacerdote.

Ele expulsou a Madre Superiora do local e confiscou computadores e celulares. No entanto, as freiras negaram as acusações e processaram o bispo, acusando-o de abusos "espirituais e psicológicos" e proibindo-o, bem como a outros funcionários diocesanos, de entrar em suas propriedades.

Elas se recusaram a transferir a administração do templo para uma associação nomeada pelo Vaticano, e fizeram um apelo à Santa Sé para que reveja a ordem.

Matthew Bobo, advogado das freiras, acusou Olson de tentar assumir o mosteiro "sob o disfarce de algum subterfúgio religioso", em documentos judiciais.

"Esperamos e rezamos para que Roma se envolva em um diálogo direto conosco para encontrar uma maneira adequada de seguir em frente que respeite a integridade de nossa vida e do mosteiro", enfatizaram as irmãs. (ANSA).

