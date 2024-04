Crescimento econômico dos EUA desacelera mais do que o esperado no 1º trimestre

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre, mas uma aceleração da inflação sugere que o Federal Reserve não cortará a taxa de juros antes de setembro.

O Produto Interno Bruto expandiu a uma taxa anualizada de 1,6% no último trimestre, informou o Departamento do Comércio em sua estimativa do PIB do primeiro trimestre nesta quinta-feira. O crescimento foi amplamente sustentado pelos gastos dos consumidores.

Economistas consultados pela Reuters previam um crescimento de 2,4%, com estimativas variando de um ritmo de 1,0% a uma taxa de 3,1%. A economia cresceu a uma taxa de 3,4% no quarto trimestre.

Ela está se expandindo em um ritmo acima do que as autoridades do banco central dos EUA consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de 1,8%.

Na semana passada, o Fundo Monetário Internacional elevou sua previsão para o crescimento dos EUA em 2024 para 2,7%, em comparação com os 2,1% projetados em janeiro, citando empregos e gastos do consumidor mais fortes do que o esperado.

Os ganhos com empregos no primeiro trimestre foram, em média, de 276.000 por mês, em comparação com a média de 212.000 do trimestre de outubro a dezembro.

A economia tem desafiado as profecias de desgraça desde o final de 2022, após a agressiva campanha de aumento de juros do Fed para acabar com a inflação. Os Estados Unidos estão superando o desempenho de outras economias avançadas.

Os consumidores conseguiram taxas de hipoteca mais baixas, enquanto as empresas refinanciaram suas dívidas antes do início do ciclo de aperto, dizem economistas.