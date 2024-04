Agenda de sustentabilidade pode afetar política monetária e estabilidade financeira, diz Campos Neto

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira que é importante os bancos centrais terem uma agenda de sustentabilidade, uma vez que eventos climáticos podem afetar a política monetária e a estabilidade financeira.

"Num mundo que enfrenta desafios climáticos, ambientais e sociais sem precedentes, o papel das finanças sustentáveis é essencial para mobilizar os fundos necessários para uma economia nova e mais sustentável", afirmou Campos Neto em evento organizado pelo BC e pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês).

"Essa agenda é importante porque as questões relacionadas à sustentabilidade têm o potencial de afetar suas duas missões principais: a política monetária e a estabilidade financeira", acrescentou ele, citando eventos como secas, geadas e ondas de calor como fatores possivelmente inflacionários.

Em sua fala, o presidente do BC reforçou o compromisso do Brasil com a sustentabilidade durante sua presidência no G20.

Campos Neto destacou o papel do BC no Plano de Transformação Ecológica do Brasil no âmbito do Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, o Eco Invest Brasil.

Esse programa, instituído nesta semana por meio de MP editada pelo governo, pretende incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país e oferecer soluções de proteção cambial, para que os riscos associados à volatilidade de câmbio sejam minorados e não atrapalhem investimentos verdes.

(Por Luana Maria Benedito)