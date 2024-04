Deputado patrocina com verba pública fotos dele sem camisa no Instagram

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) patrocina, com dinheiro público, posts com fotos sem camisa direcionados a mulheres jovens no Instagram, aponta levantamento do Núcleo feito na página do político na Biblioteca de Anúncios da Meta. A principal bandeira do advogado de 36 anos é a defesa da causa animal.

Só entre fevereiro e março de 2024, o deputado impulsionou por volta de R$ 2,3 mil na promoção de oito anúncios que não tinham mensagens políticas ou atividades parlamentares, mas traziam selfies dele na academia ou no carnaval.

Um público-alvo de mulheres entre 18 e 24 anos viu as imagens mais de 250 mil vezes.

Essas publis ainda não foram pagas pelos cofres públicos, mas Studart pode ser ressarcido pelo custo, se quiser. A Câmara indeniza deputados por gastos com "divulgação da atividade parlamentar". Foi o que ele fez ao longo de 2023, quando usou a cota de gabinete - dinheiro público - para financiar anúncios semelhantes.

No ano passado, Studart foi o quinto deputado que mais gastou com redes, R$ 50 mil só no Insta. No total, até R$ 5,5 mil desse valor pode ter ido para 14 anúncios biscoiteiros, por volta de 11% do investimento total.

Em um anúncio de abr.2023 que usou a cota, por exemplo, o deputado exibia sem camisa sua tatuagem no braço, da silhueta de um cão. "Alguns tatuam nome de namorada ou namorado. Eu prefiro apostar em um amor que sei que é incondicional! Os anjos!", diz a legenda, em referência aos animais.

Outro lado: procurado pelo Núcleo, o gabinete do parlamentar justificou que "as métricas das redes sociais do deputado mostram que o público feminino é majoritário, tanto no que diz respeito aos seguidores como também no engajamento das publicações". Por isso, a segmentação para mulheres seria "natural", disse. Leia a íntegra do que disse o gabinete de Célio Studart ao Núcleo.

Mulheres, sim; homens, não

Sobre o direcionamento para mulheres jovens, a equipe do parlamentar justificou que "há várias outras segmentações usadas nos impulsionamentos que vão além da questão de gênero". No total, Studart tem 689 mil seguidores no Instagram.

A biblioteca de anúncios da Meta, no entanto, mostra que o público feminino foi o alvo de 87,5% das publis do político em 2024. Já homens, nenhuma vez. Os 12,5% restantes se referem a direcionamentos selecionados para "todos", ou seja, qualquer gênero, o que pode ou não incluir o público masculino.

Além disso, mais de 95% dos anúncios do deputado foram marcados para atingir mulheres entre 18 e 24 anos, enquanto menos da metade deles visa o público feminino acima dos 45. "Mulheres mais novas costumam se envolver mais com conteúdos que têm algum apelo pessoal", explica o jornalista Felipe Murta, analista digital que assessora campanhas políticas.

Já para mulheres mais velhas, o melhor conteúdo costuma ser mais denso e menos pessoal, diz o jornalista. Ele, no entanto, não vê justificativa para que eleitoras jovens precisem ver selfies ou fotos do político sem camisa. "É um mau uso do dinheiro dele", diz. "Isso cria uma fragilidade política ímpar".

Não à toa, quando a publi de Studart é sobre política, como um projeto aprovado ou algum pleito, o público de mulheres jovens deixa de ser prioridade nos resultados de direcionamento da página, que passa a alcançar aquelas com mais de 35 anos.

Foco em Brasília

Os anúncios de Studart preferem as jovens de Brasília, sede da Câmara dos Deputados, às cearenses, as suas eleitoras. Em nota ao Núcleo, o gabinete do deputado justificou o interesse no Distrito Federal afirmando que "o público que acompanha o perfil não é apenas do Ceará, mas de várias regiões do país".

Só em 2024, quase 57% das publis de Studart incluíram segmentações para jovens brasilienses, enquanto as cearenses foram alvo de 46% desses gastos, segundo a biblioteca de anúncios da Meta. O gabinete não explicou detalhes do porquê.

Até o momento, o político gastou quase R$ 20 mil em anúncios na plataforma neste ano, mas só R$ 6 mil foram descontados do montante de sua cota parlamentar. O valor ressarcido é referente a publis de janeiro e não cobriu as biscoitagens de fevereiro e março.

"Todo parlamentar deveria usar o impulsionamento para dar luz ao seu trabalho, sendo responsivo a quem ele representa", avalia Murta. "O problema é entender onde está o 'accountability' numa publicação sem camisa lavando roupa", diz.

Estratégia incomum

A reportagem comparou a estratégia digital de Studart com a de outros dois deputados federais que também defendem os direitos dos animais.

Ainda que mulheres sejam o público preferencial da causa, ambos os políticos balanceavam suas publis entre as faixas etárias e nenhum excluía homens de seu público-alvo.

"A leitura que eu faço é que talvez ele não tenha tanta coisa para apresentar", avalia Murta. "Então, quando ele fala de defesa dos animais, deixa o conteúdo profissional-político para as mulheres mais velhas, e as biscoitagens para as mais novas, que é onde ele vê que o conteúdo pessoal dele tem mais entrada", considera.

Ao Núcleo, o gabinete de Studart justificou que "a grande maioria das postagens tem relação com bandeiras do mandato".

Pode virar prefeito

Hoje, Studart é um dos potenciais candidatos do PSD à prefeitura de Fortaleza, ainda que muitas das publis do deputado estejam de olho em Brasília.

Nos últimos meses, o deputado esteve em um vaivém entre a Câmara Federal e a Secretaria de Proteção Animal do Estado do Ceará. Em março de 2024, por exemplo, ele assumiu a pasta e ficou só duas semanas no cargo. Ao longo de 2023, ele foi secretário entre agosto e novembro.

*Esta reportagem foi feita pelo Núcleo Jornalismo, veículo independente especializado em redes sociais. Esta reprodução foi autorizada. Acesse a publicação original neste link.